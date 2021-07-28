В Петербурге приняли закон, направленный на повышение качества услуг экскурсоводов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Законодательное собрание Санкт-Петербурга на пленарном заседании в среду приняло изменения в закон о туристской деятельности, наделяющий правительство города полномочиями по созданию комиссии для аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков и по организации государственного контроля в сфере оказания таких услуг.

"Чтобы гарантировать нашим туристам безопасность при получении услуг экскурсоводов и гидов-переводчиков, их надлежащее качество, нужно усиливать участие города в регулировании их деятельности. Этим законопроектом мы предлагаем расширить перечень полномочий городского правительства по созданию благоприятных условий для развития петербургской индустрии гостеприимства. Это и создание комиссии для аттестации лиц, работающих экскурсоводами, и гидами-переводчиками, и внесение о них сведений в особый федеральный реестр, и учреждение для них формы нагрудной идентификационной карточки", - привели в пресс-службе заксобрания слова его председателя Вячеслава Макарова.

Также документ наделяет администрацию Петербурга полномочиями по организации и осуществлению контроля в сфере оказания туристических услуг, уточняет полномочия правительства по участию в организации различных видов образования и профобучения в сфере туризма.

"На федеральном уровне соответствующие идеи петербургских законодателей, с которыми они выступали еще в 2019 году, нашли отражение в недавно принятом Госдумой документе, которым вносятся изменения в законодательство о туристской деятельности в РФ (в закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" - прим. ТАСС). Сейчас мы разграничиваем полномочия, которые были установлены в этом законе", - пояснил Макаров.

Как рассказал ТАСС председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, в 2008 году Санкт Петербург первым в новейшей истории России вернулся к системе единой городской аккредитации экскурсоводов и гидов-переводчиков. "Теперь, в соответствии с новым федеральным законодательством, такая система становится обязательной и распространяется на всю страну. Поэтому закономерно, что петербургское законодательство тоже приводится в соответствие с федеральным", - отметил он.

По его словам, при Городском туристско-информационном бюро уже работает профессиональный экспертно-методический совет, куда входят представители музеев, туристских организаций, сообщества экскурсоводов и гидов-переводчиков. По приведенным Корнеевым данным, на сегодняшний день при правительстве города официально аккредитовано более 6,5 тыс. экскурсоводов и гидов-переводчиков. "Уверен, что качество экскурсионного обслуживания в Санкт-Петербурге, лучшее в стране, сохранится и улучшится, а случаев непрофессионализма приема гостей города станет значительно меньше", - добавил председатель комитета.