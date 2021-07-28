Москва поднялась на 25-е место в рейтинге лучших студенческих городов мира по версии QS

ЛОНДОН, 28 июля. /ТАСС/. Москва заняла 25-е место в рейтинге лучших студенческих городов мира по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS), поднявшись на девять позиций. Об этом говорится в опубликованном в среду докладе QS.

В рейтинг, публикуемый в девятый раз, входят города с населением не менее 250 тыс. человек, в которых находятся как минимум два университета - участника рейтинга лучших университетов мира QS. По мнению авторов исследования, в этом году Москва улучшила свой результат за счет сразу нескольких показателей. Отмечается высокая концентрация в российской столице университетов мирового уровня, отличные карьерные возможности для выпускников и хороший уровень жизни.

"Москва предлагает отличные возможности получения доступного образования, отвечающего самым высоким международным стандартам, и отличные карьерные возможности для выпускников - эти отличительные особенности составляют основные конкурентные преимущества города", - отметил директор аналитического центра QS Бен Саутер.

Всего же Россию в рейтинге со 115 участниками в этом году представили пять городов, в том числе дебютировавшая на 102-м месте Казань. Согласно данным исследования, по сравнению с 2019 годом, когда рейтинг публиковался последний раз, остальные три российских центра студенческой жизни потеряли свои позиции. Так, в нынешнем списке Санкт-Петербург занял 72 строчку (по сравнению с 66 в 2019 году), Томск расположился на 85 месте (против 73 в предыдущем рейтинге), а 107-м стал Новосибирск (92 место в 2019 году).

Лидеры списка

По данным доклада, Лондон третий раз подряд получает статус лучшего студенческого города мира. Лидирующую позицию британской столице обеспечили высокие показатели по таким критериям, как положительные отзывы студентов, степень открытости для иностранных студентов и благоприятные возможности для выпускников лондонских вузов.

Как подчеркнул Саутер, в Лондоне "расположены два из десяти лучших университетов мира, что позволяет ему оставаться ведущим международным образовательным центром". Вместе с тем представитель QS выразил свои опасения по поводу того, что растущее число случаев инфицирования коронавирусом и последствия выхода Великобритании из состава ЕС "могут подорвать привилегированное положение Лондона".

За столицей Соединенного Королевства расположился Мюнхен, который поднялся с четвертого на второе место. Сеул переместился с десятой на третью строчку и делит ее с Токио.