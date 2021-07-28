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Пандемия COVID-19

Пермский Минздрав приостановил оказание плановой помощи в стационарах из-за ковида

В крае возобновили выдачу бесплатных лекарств пациентам, которые лечатся от COVID-19 на дому

ПЕРМЬ, 28 июля. /ТАСС/. Оказание плановой медицинской помощи в Пермском крае приостановлено до особого распоряжения. Об этом министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень написала в среду в Instagram.

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"В нашем регионе сложилась тяжелая эпидемиологическая ситуация. 60% коечного фонда отданы для лечения пациентов с COVID-19, на этой неделе перепрофилируем еще 800 коек. Оказание плановой помощи в стационарах приостанавливаем до нормализации обстановки", - написала министр.

В настоящее время в регионе работают шесть ПЦР-лабораторий, проводящих исследования на COVID-19, в августе запланировано открытие еще трех. Ежедневно в регионе проводится свыше восьми тыс. исследований, что в два раза больше, чем месяцем ранее.

Также в крае возобновлена выдача бесплатных лекарств пациентам, которые лечатся от ковида на дому. На эти цели из регионального и федерального бюджетов дополнительно выделено 120 млн рублей.

В Пермском крае продолжают действовать ограничения на работу ночных клубов, дискотек, а также на проведение культурно-массовых мероприятий. В ночное время запрещена работа общепита.

По данным регионального Минздрава, в Пермском крае с начала пандемии выявлено 71,7 тыс. случаев коронавируса, выздоровели 63,5 тыс. человек, умерли 3,1 тыс.

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РоссияПермский крайПандемия COVID-19
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