В СФ считают, что освобождение от работы на время вакцинации не нужно регулировать законом

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Только работодатель должен принимать решение о поощрении прошедшего вакцинацию сотрудника, нет необходимости вводить освобождение от работы на законодательном уровне. Такое мнение высказала в среду заслуженный врач России, зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

"Я считаю, что необходимости на законодательном уровне вводить такую норму, как освобождение от работы на период вакцинации, не существует. Это мое мнение. Все зависит от работодателя - если финансовая составляющая работодателя, если сама организация труда на предприятии позволяет давать дополнительный [выходной] день, то, конечно, такие виды поощрения могут приветствоваться", - сказала она на пресс-конференции.

Она добавила, что в разных регионах вводятся различные виды поощрения вакцинирующихся, в том числе розыгрыши квартир и машин. "Это как мотивация. Такой процесс, наверное, не зависящий от государства, не может регулироваться именно на законодательному уровне", - отметила сенатор.