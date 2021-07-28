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В СФ считают, что освобождение от работы на время вакцинации не нужно регулировать законом

По словам зампреда комитета по социальной политике Татьяны Кусайко, только работодатель должен принимать решение о поощрении прошедшего вакцинацию сотрудника

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Только работодатель должен принимать решение о поощрении прошедшего вакцинацию сотрудника, нет необходимости вводить освобождение от работы на законодательном уровне. Такое мнение высказала в среду заслуженный врач России, зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

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"Я считаю, что необходимости на законодательном уровне вводить такую норму, как освобождение от работы на период вакцинации, не существует. Это мое мнение. Все зависит от работодателя - если финансовая составляющая работодателя, если сама организация труда на предприятии позволяет давать дополнительный [выходной] день, то, конечно, такие виды поощрения могут приветствоваться", - сказала она на пресс-конференции.

Она добавила, что в разных регионах вводятся различные виды поощрения вакцинирующихся, в том числе розыгрыши квартир и машин. "Это как мотивация. Такой процесс, наверное, не зависящий от государства, не может регулироваться именно на законодательному уровне", - отметила сенатор.

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РоссияКусайко, Татьяна АлексеевнаПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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