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Губернатор Ярославской области вакцинировался от коронавируса

Дмитрий Миронов сообщил, что вакцинация прошла без осложнений

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов привился от коронавируса вакциной "Спутник V". Об этом он сообщил журналистам в среду во время пресс-конференции.

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"Прививку я сделал, находясь в очередном отпуске. Привился и первым, и уже вторым компонентом", - сказал Миронов.

Он отметил, что вакцинация прошла без осложнений. Миронов также посоветовал вакцинироваться от ковида жителям региона. "В регионе у нас прошли вакцинацию порядка 40% тех, кто подлежит вакцинированию", - добавил губернатор.

По данным регионального оперштаба на 26 июля, 237 429 жителей Ярославской области прошли первый этап вакцинации, второй - 169 305 человек. В регионе созданы 53 пункта вакцинации на базе 33 медицинских организаций, работают 46 мобильных выездных бригад.

Теги
РоссияМиронов, Дмитрий ЮрьевичЯрославская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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