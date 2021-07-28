Путин выразил соболезнования руководству Индии в связи с последствиями наводнения

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру страны Нарендре Моди в связи с трагическими последствиями наводнения в западных штатах Индии. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Уважаемый господин президент, уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнения в западных штатах Индии. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - подчеркнул Путин.

В Индии начался сезон муссонных дождей. Сообщения о наводнениях и инцидентах, связанных с мощными ливнями, приходят с разных концов страны. На прошлой неделе в западном штате Махараштра в результате ливней погибли более 190 человек.