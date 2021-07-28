Союз журналистов России следит за ситуацией вокруг обысков у главреда The Insider

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Союз журналистов России следит за ситуацией вокруг обысков у главного редактора The Insider (администратор его доменного имени признан в РФ СМИ-иноагентом) Романа Доброхотова. Об этом ТАСС сообщил глава союза Владимир Соловьев.

"The Insider - иностранное СМИ, не зарегистрированное в России, однако СЖР следит за обысками, внимательно наблюдаем", - отметил он.

Секретарь союза Тимур Шафир отметил, что, по предварительной информации, ситуация связана с делом о клевете в адрес нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа. "Необходимо отметить, что ситуации, связанные с подобными обвинениями, распространены как в российской, так и международной практике, но примеров того, что обеими сторонами конфликта являются журналисты, не так много, - сказал он. - В подобных ситуациях крайне важно самое внимательное отношение журналистов и редакций к вопросу фактчекинга и подтверждения своей информации фактами".

Шафир сообщил, что обращений за юридической консультацией или поддержкой в союз ни от одной из сторон пока не поступало. "Тем не менее мы внимательно следим за этой ситуацией. Главным в сложившейся на данный момент является то, чтобы и гражданские, и профессиональные права наших коллег не были нарушены силовыми структурами в ходе расследования", - добавил он.

Дело, по которому проходит обыск у журналиста Доброхотова, возбуждено в отношении неустановленных лиц по ч. 2 ст. 128.1 УК ("Клевета") 26 апреля 2021 года. По версии полиции Москвы, неустановленное лицо не позднее 12 ноября 2020 года разместило твит с "дезинформацией о сбитом Boeing МН-17" в Twitter пользователя Roman Dobrokhotov. Доброхотов проходит по делу свидетелем. В среду стало известно, что дело связано с его заявлениями о сотрудничестве журналиста из Нидерландов ван дер Верффа с ГРУ Минобороны РФ.