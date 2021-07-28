Путин считает, что надо наградить участников строительства тоннеля на БАМе

НОВО-ОГАРЕВО, 28 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею наградить сотрудников РЖД и строителей, принимавших участие в сооружении второго Байкальского тоннеля.

В среду во время церемонии запуска железнодорожного движения по этому тоннелю министр транспорта РФ Виталий Савельев предложил наградить "как сотрудников РЖД, так и строителей, потому что сделана великолепная работа в кратчайшие сроки". "Это нам позволит увеличить пропускную способность БАМа, и такие объекты достойно украшают страну", - отметил руководитель Минтранса.

"Согласен. Представьте предложения. С удовольствием это сделаю. Вы правы, так и надо сделать", - поддержал главу ведомства Путин.