Раскольническая ПЦУ провела молебен в Киеве в честь 1033-летия крещения Руси

КИЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Предстоятель раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний провел молебен на Владимирской горке в Киеве по случаю 1033-летия крещения Руси и дня памяти святого князя Владимира. В нем приняли участие несколько сотен прихожан ПЦУ, свидетельствует трансляция в эфире украинского "5 канала". Это значительно меньше, чем в торжественных мероприятиях днем ранее, организованных канонической Украинской православной церкви.

Немногочисленность участников торжеств в ПЦУ пояснили карантинными ограничениями. Столичная полиция второй день несет службу в усиленном режиме в связи с религиозными мероприятиями. Правонарушения пока не зафиксированы.

Днем ранее 350 тыс. паломников УПЦ со всех регионов Украины приняли участие в молебне и крестном ходе в Киеве по случаю 1033-летия Крещения Руси. Верующие УПЦ от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры прошли со специально привезенными для Крестного хода чудотворными иконами - Почаевской, Зимненской, Касперовской и Любечской. Вечером состоялось всенощное бдение на площади перед Успенским собором Печерской лавры. Крестный ход УПЦ в этом году, по словам управляющего делами УПЦ митрополита Бориспольского и Броварского Антония, посвящен идее верности православию.

Церковный раскол на Украине

На Украине сейчас действует единственная каноническая православная церковь - УПЦ. По ее данным, сейчас в церкви 110 епископов, 53 епархии, 12 456 священнослужителей, 12 374 общины, 4 548 монахов, 255 монастырей. Однако усилиями прежнего руководства страны и Константинопольского патриархата в декабре 2018 года в Киеве на базе раскольнических организаций - Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви - была создана неканоническая Православная церковь Украины (ПЦУ), что лишь усилило противоречия в украинском обществе. Нападения на храмы и прихожан канонической церкви на Украине в последние годы приобрели регулярный характер.

ПЦУ получила автокефалию в 2018 году от Константинопольского патриархата. Признание ПЦУ и начало поминовения митрополита Епифания среди глав поместных православных церквей в богослужении стало причиной разрыва молитвенного общения Русской православной церкви (РПЦ) с Константинопольским патриархатом, а также с архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом II, Патриархом Александрийским Феодором II и рядом архиереев Элладской и Александрийской православных церквей. Священный синод РПЦ также вывел приходы РПЦ в Африке из юрисдикции Александрийского патриархата, придав им статус ставропигиальных, т.е. подчиненных непосредственно Патриарху Московскому и всея Руси.