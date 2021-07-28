Мурманский оперштаб объяснил "рекордный прирост" смертей от COVID-19 техническим сбоем

МУРМАНСК, 28 июля. /ТАСС/. Причиной "рекордного прироста" летальных исходов от коронавируса за сутки в Мурманской области стал технический сбой, сообщили ТАСС в среду в региональном оперативном штабе. По информации федерального оперштаба в Мурманской области за прошедшие сутки зафиксировано 17 смертей.

"26.07 из-за технического сбоя на портал стопкоронавирус.рф и на региональные ресурсы поступила неверная информация о количестве летальных исходов за сутки в Мурманской области. Указывалось, что за 26 июля в регионе не было зафиксировано ни одной смерти от COVID-19. На самом деле число летальных исходов за 26 июля - девять, 27 июля - восемь летальных исходов", - сказали в оперштабе.

В ведомстве добавили, что в результате исправления ошибки на федеральном портале за два дня в сумме эти цифры дали "рекордный прирост" в 17 смертей. "Количество летальных случаев из-за коронавируса на сегодняшний день [с начала пандемии] составляет - 1 536", - подытожили в оперштабе.

За июнь суточный показатель заразившихся коронавирусом в Мурманской области вырос почти в пять раз. К июлю суточное число заболевших достигло показателей января, когда в день фиксировалось более 200 новых случаев заболевания. Количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Мурманской области превысило 61 тысячу. В среду в области выявили 254 заболевших.