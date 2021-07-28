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Кабмин Украины распорядился собирать биометрические данные для выдачи въездных виз

Они подлежат хранению в течение пяти лет

КИЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Правительство Украины внесло изменения в правила оформления виз для въезда в страну, предусмотрев, что теперь для их получения заявителю также необходимо предоставлять свои биометрические данные. Соответствующее решение было принято в среду на заседании кабинета министров.

Установлено, что под биометрическими данными подразумевается "оцифрованные отпечатки пальцев рук и оцифрованный образ лица".

При этом сбор этих данных может не применяться в отношении граждан, которые пользуются дипломатическим или служебным паспортом, граждан, не достигших 12-летнего возраста, а также в случае, если въезд иностранцев в страну имеет гуманитарный характер.

В пояснительной записке сказано, что биометрические данные подлежат хранению в течение пяти лет, заявителю могут отказать в визе, если он откажется предоставить соответствующие данные.

26 марта на Украине вступил в силу закон о внесении изменений в закон о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, который разрешил сбор биометрических данных с указанных лиц. Отмечалось, что эта процедура упростит идентификацию иностранцев при въезде в страну, усовершенствует контроль за миграцией и усилит борьбу с поддельными документами.

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