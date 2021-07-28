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Пандемия COVID-19
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Песков заявил, что у него нет данных о планах допуска в РФ иностранных вакцин от ковида

Пресс-секретарь президента заявил, что лучше адресовать этот вопрос в правительственный штаб
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Кремль не располагает какими-либо данными о возможности допуска в Россию иностранных вакцин от коронавируса. Об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"AstraZeneca пока в Россию не попадала, и у меня данных на этот счет никаких нет", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли эта и другие вакцины появиться в России. "Мне неизвестно об этом, лучше адресовать этот вопрос в правительственный штаб", - добавил представитель Кремля.

Как стало известно из государственного реестра лекарственных средств в понедельник, Минздрав России разрешил клинические исследования комбинации российской вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" и препарата британско-шведской компании AstraZeneca. Целью исследования является "изучение безопасности и иммуногенности комбинации препаратов" для профилактики новой коронавирусной инфекции у взрослых.

В мае Минздрав отклонил исследование комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник V", объяснив это отсутствием в заявлении на проведение клинического исследования ряда документов и данных, необходимых для оценки его этических и клинических аспектов, а также для характеристики эффективности и безопасности исследуемых препаратов.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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