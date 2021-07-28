Медный всадник в Санкт-Петербурге будет на три месяца закрыт на реставрацию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Один из самых известных памятников основателю Санкт-Петербурга Петру I - Медный всадник на Сенатской площади будет закрыт до конца октября на масштабную реставрацию. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции директор Государственного музея городской скульптуры Владимир Тимофеев.

Работы будут включать реставрацию самой скульптуры и постамента - гром-камня, который, как выяснили специалисты, состоит из нескольких блоков.

"Последняя масштабная реставрация Медного всадника была несколько десятилетий назад, в 2002 году была небольшая реставрация на спонсорские деньги. Реставрация вот-вот начнется, контракты уже все подписаны, разрешение КГИОП (комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников - прим. ТАСС) на работу получено, поэтому подрядчик уже будет приступать к реставрации. Окончание работ - конец октября этого года", - сказал директор музея.

Он уточнил, что начало работ намечалось на эту неделю, но было отложено из-за празднования Дня ВМФ. Перед реставрацией было проведено тщательное обследование памятника, на основании которого составлена проектно-сметная документация.

"С момента последней реставрации появились новые знания о постаменте памятника - знаменитом гром-камне, который был доставлен из Лахты в Санкт-Петербург. Долгое время он воспринимался как единое целое, сейчас совершенно очевидно, что постамент состоит из трех крупных блоков и двух мелких, и если раньше они были как бы притесаны друг к другу, то теперь идет расползание этих блоков. Это еще один параметр, на который нужно обратить внимание и принять меры к тому, чтобы собрать воедино каменный массив в основании этой скульптуры", - сообщила журналистам Надежда Ефремова - старший научный сотрудник музея, которая несколько десятилетий занимается этим памятником.

Бронзовый памятник Петру I на Сенатской площади, высота которого достигает почти 10,5 метра, был открыт в 1782 году. Модель конной статуи была выполнена скульптором Этьеном Фальконе, голову статуи лепила его ученица Мари Колло. Памятник установлен на гром-камне, который извлекли из-под земли в историческом районе Петербурга Конная Лахта. Медный всадник часто становился "героем" русской литературы и музыкальных произведений, самый знаменитый пример - одноименная поэма Александра Пушкина.