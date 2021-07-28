Минюст проведет внеплановую проверку документов фонда "Тотальный диктант"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Главное управление Министерства юстиции РФ по Новосибирской области проведет десятидневную внеплановую проверку документов фонда "Тотальный диктант", следует из распоряжения ведомства от 21 июля, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Провести внеплановую документарную проверку без выезда по месту нахождения и (или) ведения деятельности в отношении Фонда поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант", - говорится в документе. Ее целью является проверка соблюдения организацией требований законодательства РФ. Срок ее проведения составит девять дней - со 2 по 12 августа 2021 года.

Ведомство намерено запросить у фонда документы за период со 2 августа 2020 года по 1 августа 2021 года. В частности, это сведения, подтверждающие местоположения организации, о наличии и использования недвижимого имущества, о проведенных мероприятиях за указанный период с указанием мест их проведения, а также документы, которые подтверждают правомерность использования предоставленных для указанных мероприятий помещений, финансовую отчетность.

Директор фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец заявила ТАСС, что не может точно сказать, с чем может быть связана эта проверка. "Внеплановая проверка не может быть инициирована спонтанно, тем более по инициативе самого Минюста. Скорее, это следствие какой-то жалобы, запроса и т. д. От кого может быть этот запрос и кем может быть инициирована эта проверка, нам не известно, но, видимо, это продолжение этой цепочки различных, скажем так, действий в адрес фонда "Тотальный диктант", связанных с акцией прошлого года, с Дмитрием Глуховским в качестве автора и т. д.", - заявила Ребковец.

По ее словам, фонд готовит всю документацию, но намерен попросить отсрочку по проверке. "Сейчас не самый лучший для фонда момент, как мы уже говорили, у нас команда распущена, с бухгалтером, который вел договоры, прекращены взаимоотношения. Она в режиме волонтерства продолжает с нами работать, но в период проверки она уехала из Новосибирска, потому что родители ковидом заболели, она их лечит. Поэтому будем просить отсрочку по проверке, тем более такой объем документов подготовить за неделю — это достаточно экстренная ситуация. Будем стараться, надеемся, что Минюст перенесет на неделю [проверку], мы просим к 9 августа документы предоставить, потому что только 5 числа бухгалтер вернется в Новосибирск и готова будет работать", - добавила Ребковец. ТАСС направил запрос в главное управление Минюста РФ по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

"Тотальный диктант"

"Тотальный диктант" - общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Впервые он прошел в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. Цель акции - показать, что грамотность важна для каждого, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски. Автором текста для акции "Тотальный диктант" в 2021 году стал писатель Дмитрий Глуховский, объявление об этом состоялось в ноябре прошлого года.