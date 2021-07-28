От Турции до Японии. Заболеваемость COVID-19 растет по всей Азии

В Турции за минувшие сутки выявили 16,8 тыс. заразившихся, это максимум с 9 мая. С конца июня заболеваемость в стране выросла почти в четыре раза, но она пока далека от уровней апрельской вспышки.

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Темпы распространения коронавирусной инфекции растут по всей Азии - от Турции до Японии. В таких странах, как Вьетнам и Индонезия, заболеваемость вышла на максимумы за все время пандемии, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В Израиле темпы распространения инфекции за месяц увеличились более чем в семь раз. На этой неделе впервые с марта там подтвердили свыше 2 тыс. случаев заражения за один день. Хотя по общему количеству инфицированных еврейское государство далеко от первых мест в мире, доля заразившихся жителей там сопоставима с показателями Франции или Бразилии.

Сложная ситуация складывается и в арабских странах: в Иордании число выявляемых случаев достигло максимума за два месяца, а в Саудовской Аравии оно находится на максимальном уровне с августа прошлого года.

Эпицентром очередной волны эпидемии на Среднем Востоке остается Иран. Во вторник его власти сообщили почти о 35 тыс. заболевших, что стало вторым за неделю максимумом с начала пандемии.

В Ираке подтвердили за сутки около 12,1 тыс. новых случаев, однако для республики это самый высокий показатель за все время распространения новой инфекции. В Пакистане число инфицированных еще меньше - 3,7 тыс. за день, но заболеваемость в этой стране за последний месяц увеличилась вчетверо.

Индия и Юго-Восточная Азия

Положение остается непростым в большинстве стран Юго-Восточной Азии. В Индонезии с прошлой недели заболеваемость немного снизилась, но за минувшие сутки там впервые за пандемию зарегистрировали более 2 тыс. летальных исходов из-за коронавируса - сейчас это самый высокий показатель в мире.

В Малайзии обновляются максимумы и по заболеваемости (более 17 тыс. случаев в день), и по смертности (свыше 200 умерших в сутки), а общее число заразившихся превысило миллион. Аналогичная картина наблюдается в Таиланде, где на этой неделе стали регистрировать более 15 тыс. новых случаев и свыше 100 смертей ежедневно.

Во Вьетнаме в последние дни фиксируют около 8 тыс. заражений в сутки, что более чем в 20 раз превышает показатели месячной давности. С начала июля на рекордно высоком для страны уровне держится число выявляемых случаев и в соседней Камбодже - более 800 в день.

Исключением на этом фоне выглядит Индия - накануне там впервые за четыре месяца выявили менее 30 тыс. заболевших (притом что на пике показатель превышал 400 тыс.), а смертность с мая снизилась на порядок.

Дальний Восток

В Южной Корее за минувшие сутки подтвердили почти 1,9 тыс. случаев заражения, что для республики стало новым максимумом за пандемию. Заболеваемость там находится на пике с начала июля.

Сложной выглядит ситуация и в Японии, где сейчас проходит Олимпиада: в стране выявляют более 5 тыс. заразившихся в день, это максимальное значение с середины мая. В самом Токио за последние сутки число заболевших возросло почти на 3,2 тыс., во второй раз за неделю обновив антирекорд.