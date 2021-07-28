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Путин: аварийных школ в России меньше 1%, но это тоже недопустимо

Президент поручил увеличить планы по ремонту школ на 2022 год

НОВО-ОГАРЕВО, 28 июля. /ТАСС/. Меньше 1% российских школ находятся в аварийном состоянии, но это тоже недопустимо, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.

"В соответствии с подписанным мной указом мы должны подготовить программу капитальных ремонтов школ до 2026 года. У нас 39 600 школ, они пользуются зданиями и сооружениями, их всего 67 500, из которых примерно 10% требуют капитального ремонта, а меньше процента, немного, но тем не менее недопустимо, школ находится в аварийном состоянии", - сказал Путин на совещании по подготовке к новому учебному году.

Президент счел недостаточными планы по ремонту в 2022 году 700 школ и поручил Минпросвещения представить новые предложения.

"Если мы таким темпом будем капитально ремонтировать школьные здания, то тогда это будет более 10 лет. Правда?" - сказал Путин, заслушав доклад главы Минпросвещения Сергея Кравцова о капремонте 700 школ в следующем году. Президент напомнил, что программа ремонта учебных учреждений рассчитана до 2026 года, "поэтому 700 [школ в плане] на следующий год недостаточно".

"Я вас прошу пересмотреть эти планы на 2022 год", - поручил Путин. Кравцов пообещал подготовить предложения в течение максимум двух недель.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКравцов, Сергей СергеевичРоссия
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