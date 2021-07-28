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Путин заслушает доклады о подготовке выплат на школьников

Главы Минпросвещения и Минтруда Сергей Кравцов и Антон Котяков доложат о том, как идет работа по подготовке к выплатам 10 тыс. рублей на школьников

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду заслушает доклады главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова и главы Минтруда Антона Котякова о ходе начисления выплат на школьников. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня несколько рабочих встреч у президента. Среди них будет встреча в режиме видеоконференции, два министра, Кравцов и Котяков, доложат о том, как идет работа по подготовке к выплатам 10 тыс. рублей на школьников. Решение уже объявлено, президент неоднократно об этом говорил и держит это под личным контролем", - сказал Песков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКравцов, Сергей СергеевичРоссияКотяков, Антон Олегович
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