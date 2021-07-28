Ситуация с поставками вакцины от ковида во Владимирской области стабилизируется

ВЛАДИМИР, 28 июля. /ТАСС/. Ситуация с поставками вакцины от коронавируса во Владимирскую область постепенно стабилизируется. За последние две недели в регион поступило около 70 тыс. доз препарата - около трети от общего объема поставок с начала пандемии, сообщается в среду на сайте администрации региона со ссылкой на первого вице-губернатора Александра Ремигу.

На заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией 9 июля министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о необходимости наращивания темпов вакцинации в области, где отмечался дефицит вакцины. В тот же день губернатор Владимир Сипягин сообщил, что договорился с Минпромторгом о поставке дополнительных доз препарата в регион.

"Ситуация с наличием препаратов постепенно стабилизируется: только за последние две недели в регион поступило около 70 тыс. доз вакцины", - приводятся в сообщении слова первого вице-губернатора.

Как уточнили ТАСС в среду в департаменте здравоохранения области, всего с начала пандемии в регион поступило более 235 тыс. доз вакцины. По состоянию на 28 июля первым компонентом вакцины привито 204,8 тыс. жителей, второй компонент получили 154,3 тыс. жителей.