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Ситуация с поставками вакцины от ковида во Владимирской области стабилизируется

С начала пандемии в регион поступило более 235 тыс. доз вакцины

ВЛАДИМИР, 28 июля. /ТАСС/. Ситуация с поставками вакцины от коронавируса во Владимирскую область постепенно стабилизируется. За последние две недели в регион поступило около 70 тыс. доз препарата - около трети от общего объема поставок с начала пандемии, сообщается в среду на сайте администрации региона со ссылкой на первого вице-губернатора Александра Ремигу.

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На заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией 9 июля министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о необходимости наращивания темпов вакцинации в области, где отмечался дефицит вакцины. В тот же день губернатор Владимир Сипягин сообщил, что договорился с Минпромторгом о поставке дополнительных доз препарата в регион.

"Ситуация с наличием препаратов постепенно стабилизируется: только за последние две недели в регион поступило около 70 тыс. доз вакцины", - приводятся в сообщении слова первого вице-губернатора.

Как уточнили ТАСС в среду в департаменте здравоохранения области, всего с начала пандемии в регион поступило более 235 тыс. доз вакцины. По состоянию на 28 июля первым компонентом вакцины привито 204,8 тыс. жителей, второй компонент получили 154,3 тыс. жителей.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияВладимирская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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