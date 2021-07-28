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Пандемия COVID-19

Украина вводит обязательную самоизоляцию для въехавших из России и Индии

Такие ограничения начнут действовать через семь дней после опубликования соответствующего постановления

КИЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Украина ужесточает правила въезда в страну из-за COVID-19 для прибывающих из РФ и Индии, вводится обязательная самоизоляция. Об этом сообщил в среду министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании правительства.

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"Мы ужесточаем правила въезда в страну из-за распространения штамма "дельта". Особому контролю подлежат невакцинированные иностранцы или украинцы, которые прибыли из Российской Федерации и Индии. Если они провели последние семь дней до пересечения границы в этих странах, они будут подлежать обязательной самоизоляции или обсервации на протяжении 14 дней без возможности досрочного ее прекращения", - сказал министр.

Он уточнил, что такие ограничения начнут действовать через семь дней после опубликования соответствующего постановления.

За время пандемии на Украине, население которой составляет около 41,6 млн человек, коронавирус подтвержден у 2 250 061 человека, выздоровели 2 185 339, умер 52 891 пациент. За этот период в стране провели 11 321 947 тестирований методом ПЦР.

Теги
УкраинаИндияРоссияПандемия COVID-19
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