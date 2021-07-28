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Пандемия COVID-19

Во Франции расследуют смерть 22-летнего мужчины после первой прививки от COVID-19

Пациент перед вакцинацией сообщил врачам, что предрасположен к аллергической реакции

ПАРИЖ, 28 июля. /ТАСС/. Прокуратура французского города Монпелье поручила полиции расследовать причину смерти молодого француза, который умер через несколько часов после прививки от коронавируса. Об этом в среду сообщил информационный портал "Актю".

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Как отмечает издание, 22-летний пациент перед вакцинацией сообщил врачам, что предрасположен к аллергической реакции - отеку Квинке. Врачи приняли все необходимые меры предосторожности. После инъекции они наблюдали за состоянием пациента продолжительное время, однако никакой реакции на препарат выявлено не было, и мужчине разрешили вернуться домой.

Дома молодой человек принял противоаллергические лекарства, после чего впал в кому и умер. Следователи намерены провести вскрытие, чтобы определить точную причину смерти.
При вакцинации использовался препарат американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, отмечает портал.

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ФранцияПандемия COVID-19
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