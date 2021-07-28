ПФР принял заявления на "школьные" выплаты от 12,4 млн родителей

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Заявления от 12,4 млн родителей на "школьные" выплаты на детей поступили в Пенсионный фонд России (ПФР) по состоянию на сегодняшний день. Об этом в среду заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"На текущий момент в Пенсионный фонд поступили заявления от 12 млн 400 тыс. родителей. Уже приняты решения о назначении выплаты в отношении 16,5 млн детей", - сказал он на совещании у президента России Владимира Путина по подготовке к новому учебному году.

Глава Минтруда напомнил, что единовременной выплатой будут охвачены семьи, в которых растут свыше 20 млн детей школьного возраста. Котяков добавил, что финансовые средства на осуществление выплаты в полном объеме доведены до ПФР, это 204 млрд рублей.

Путин в июле подписал указ, согласно которому все семьи, где растут дети школьного возраста, получат по 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка. На выплаты могут претендовать семьи с детьми от шести до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, но имеющими ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе.