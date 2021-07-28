Строительство корпуса перинатального центра в Ярославле начнут в 2022 году

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Строительство обсервационного корпуса перинатального центра, которое было заморожено десять лет назад, начнется в 2022 году, работы планируется завершить в кратчайшие сроки. Об этом сообщил в среду журналистам губернатор Дмитрий Миронов.

"Сегодня необходимости в отдельном корпусе под обсервацию у нас нет, а существует такая необходимость в медицинской реабилитации детей раннего возраста, и правительством было принято решение перепрофилировать здание недостроенного корпуса под эти задачи, и, конечно же, завершить строительство. <…> В следующем году мы выйдем на строительную площадку непосредственно и проработаем с подрядчиками этот вопрос, чтобы максимально быстро без снижения качества смогли сдать этот объект", - сказал Миронов.

По его словам, в конце мая была разработана проектно-сметная документация, проектирование проводится за счет средств регионального бюджета, после его завершения начнутся строительно-монтажные работы. "В Центре у нас смогут получать медпомощь дети раннего возраста, преимущественно это дети с заболеванием нервной системы, опорно-двигательного аппарата и с соматическими патологиями. Кроме того, на физиотерапии будут открыты отделения с совершенно новым оборудованием, современным, также будут работать специалисты по социальной адаптации и коррекции, и также будут предусмотрены дневные и круглосуточные стационары", - отметил губернатор.

Он добавил, что строительство объекта является важным не только для Ярославской области, но и для соседних регионов, которые уже выражают заинтересованность в его создании.

Строительство двухэтажного обсервационного корпуса перинатального центра в Ярославле было заморожено в 2011 году. В 2020 году правительство области сообщало, что 380 млн рублей будет направлено на завершение строительства. Средства были направлены из бюджета Москвы по предварительной договоренности между губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым и мэром Москвы Сергеем Собяниным.