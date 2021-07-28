В Омской области на создание 72 "Точек роста" направили 112,9 млн рублей

ОМСК, 28 июля. /ТАСС/. Власти Омской области направили в 2021 году на создание в 72 сельских школах центров цифрового и гуманитарного образования "Точка роста" 112,9 млн рублей. Об этом сообщается в среду на сайте правительства региона.

"В 2021 году начнут действовать 72 новых образовательных центра "Точка роста". С этого года в них будут реализовываться образовательные программы по биологии, химии и физике. Соответственно, и комплектоваться они будут оборудованием для проведения занятий по этим предметам, это будет лабораторное оборудование и оборудование для проведения физических опытов и исследований. Всего на эти цели из консолидированного бюджета выделено 112,9 млн рублей", - говорится в сообщении.

По словам первого замминистра образования области Инны Елецкой, центры оснастят цифровыми лабораториями, комплектами оборудования для проведения опытов, гербариями, компьютерами и ноутбуками. "Новые центры обеспечат возможность углубленного изучения этих предметов и формирования изобретательского, креативного, критического мышления, развития функциональной грамотности", - цитирует пресс-служба Елецкую.

Татьяна Буц - председатель комитета по образованию Русско-Полянского района, где "Точки роста" создаются в двух школах, считает, что такие центры помогут школьникам готовиться к ЕГЭ. "Самые, наверное, востребованные предметы у нас на ЕГЭ - это как раз физика и химия. Надеемся, что наши выпускники благодаря появившимся у них возможностям будут показывать более высокие результаты на итоговой государственной аттестации", - приводит пресс-служба слова Буц.

Сейчас в области действует 100 таких образовательных центров по профилям "Технология", "Информатика" и "Основы безопасности жизнедеятельности". В предназначенных для "Точек роста" помещениях за счет областного бюджета провели ремонт. В региональном министерстве отметили, что эти площадки уже стали центром притяжения, на занятия приезжают дети из соседних населенных пунктов. Не в стороне и родители, которые могут освоить элементарные навыки в информационно-коммуникационных технологиях или просто поиграть в шахматы.

Центры "Точка роста" создаются в российских сельских школах для обновления материально-технической базы, повышения профессионального уровня педагогов, предоставления детям дополнительных возможностей по самореализации, профориентации и развитию современных технологических и гуманитарных учебных навыков, для популяризации среди школьников и их родителей востребованных инженерных и технических специальностей, обновления содержания и методов обучения по предметным областям.