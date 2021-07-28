Пассажирам во Франции вернут деньги в случае отмены путешествия по причине COVID-19

ПАРИЖ, 28 июля. /ТАСС/. Французское Национальное общество железных дорог (SNCF) вернет деньги пассажирам за билеты в случае отмены их путешествия по причине выявленного в ходе теста коронавируса. Об этом в среду сообщил министр-делегат по делам транспорта при министре экологического перехода Жан-Батист Джеббари в эфире телеканала BFM .

"SNCF обязуется компенсировать стоимость билета", - отметил он, добавив, что компенсация предусмотрена и авиакомпаниями по этой же причине. Речь идет о ситуации с пассажирами, которые не прошли полного цикла вакцинации и которые, согласно новым правилам, должны предоставить доказательство отсутствия у них заражения коронавирусом. В качестве доказательства может быть отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до путешествия, однако в случае положительного результата пассажир к рейсу не допускается.

Джеббари также указал, что проверка санитарных пропусков на транспорте начнется в период с 7 по 10 августа, точной даты, по его словам, пока нет.

Согласно одобренному 25 июля законопроекту, теперь использование транспорта на дальние расстояния во Франции будет возможным только для обладателей санитарного пропуска, которым может быть сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или антигенный тест, а также доказательство о перенесенном заражении и выздоровлении после него.