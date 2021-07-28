Порядка 17 млн учащихся пойдут в школы в новом учебном году

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Порядка 17 млн учащихся сядут за парты в новом учебном году в России, заявил в среду глава Минпросвещения Сергей Кравцов на совещании у президента РФ Владимира Путина по подготовке к новому учебному году.

"В этом учебном году в школы придут порядка 17 млн школьников, из них - 2 млн первоклассников", - сообщил Кравцов. Он добавил, что министерство обеспечит в школах соблюдение всех антиковидных требований Роспотребнадзора.

Министр также сообщил, что около 6 тыс. школ уже прошли приемку перед новым учебным годом, эту работу планируется завершить до 20 августа.

"Что касается подготовки в новому учебному году, здесь работа идет в плановом режиме. На сегодняшний день уже порядка 6 тыс. школ прошли приемку совместно с Роспотребнадзором, МЧС, региональными органами управления образования. До 20 августа в соответствии с нашим планом эта работа будет завершена", - сказал он.