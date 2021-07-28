Искусственный интеллект начал мониторить состояние пермских лесов

КАЗАНЬ, 28 июля. /ТАСС/. Сервис непрерывного спутникового мониторинга лесного фонда площадью 12,4 млн га заработал в Пермском крае. Систему разработала компания "Инногеотех" совместно со специалистами Института искусственного интеллекта университета Иннополис, сообщили журналистам в пресс-службе вуза.

"Инногеотех" интегрировала собственный сервис мониторинга лесного фонда на основе искусственного интеллекта в региональную государственную систему Пермского края (РГИС) "Умный лес" в качестве одной из подсистем, необходимой для дальнейшей цифровизации всего лесного комплекса региона", - говорится в сообщении. Уточняется, что будет производиться осмотр 28 лесничеств общей площадью.

Автоматизированная система обрабатывает и анализирует спутниковые снимки со скоростью примерно 1,5 тыс. га в минуту с точностью анализа 98%, после чего фиксирует в картографическом обозревателе объекты лесоизменений. В дальнейшем эти области делятся на пять категорий: вырубки, гари, ветровалы, карьеры, а также погибшие или поврежденные насаждения. В случае с вырубками система сверяет данные со статусом участка в реестровых источниках и уведомляет региональные власти, если вырубка незаконна. Минимальная площадь обнаружения вырубки составляет 0,1 га, уверяют разработчики.

Решение об интеграции сервиса мониторинга с РГИС "Умный лес" было принято после разового мониторинга лесного фонда в Пермском крае в конце прошлого года. Тогда система обнаружила почти 700 объектов лесоизменений. При этом система использует в своей основе нейросети, что позволило системе на зимних снимках научиться отличать облака от снега.

Иннополис - город в Татарстане, строительство которого началось в 2012 году, спустя три года состоялось открытие. В 2012 году постановлением правительства РФ там была создана особая экономическая зона. В городе расположен Университет Иннополис, который специализируется на образовании, исследованиях и разработках в области информационных технологий и робототехники. Власти Татарстана развивают Иннополис как центр притяжения IT-компаний.