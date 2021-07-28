Патриарх Кирилл в День Крещения Руси предостерег верующих от поклонения "новым идолам"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди на День Крещения Руси предостерег верующих от поклонения "новым идолам".

"Сегодня средствами массовой информации навязываются определенные вкусы, стиль поведения, так что нас снова учат поклоняться идолам. Например, формируется некий образ человека, главная ценность которого заключается не в любви, не в радости душевной, не в чистоте помыслов и жизни, а в силе, и множество других факторов влияет сегодня на сознание, заставляя поклоняться ложным богам, идолам", - сказал патриарх.

Он напомнил, что с Крещением Руси исчезли языческие идолы, которым поклонялись многие славянские народы, а также закончились и жертвоприношения. Кроме того, принятие христианства повлияло на мировоззрение славян, изменило нравственность и манеру общения. "И эта перемена, которая по своему значению превосходит все последующие радикальные перемены в нашей истории, открыла новую, христианскую эру, в которой жил, развивался, совершенствовался наш народ, и повлекла за собой огромные изменения в личной, семейной, общественной, государственной жизни", - подчеркнул предстоятель РПЦ.

По мнению патриарха, поклонение ложным богам представляет опасность для современного человека, поэтому борьба с "новыми идолами" остается актуальной. "И дай Бог, чтобы и мы, люди XXI века, могли освободиться от влияния ложных богов, тех идолов, поклонение которым несет смерть душе и нередко болезни нашему телу", - отметил глава РПЦ.

Он добавил, что Крещение Руси также превратило разрозненные славянские племена в один народ, "ныне живущий в разных государствах, но вышедший из одной киевской купели Крещения", и выразил надежду, что духовное единство поможет преодолеть "все соблазны и разрушительное тяготение к поклонению новым идолам, сохранять истинную веру и благочестие в нашем народе".

День Крещения Руси официально отмечается с 2010 года. Русская православная церковь 28 июля так же отмечает День памяти святого равноапостольного князя Владимира. Праздничные богослужения, начавшиеся еще накануне с всенощного бдения, прошли во всех храмах на канонической территории РПЦ. Накануне на Украине прошел праздничный крестный ход в честь Дня Крещения Руси. По данным Украинской православной церкви, он собрал более 350 тыс. человек.