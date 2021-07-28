Украина завершит вакцинацию большинства взрослого населения в 2021 году

КИЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Украина проведет полную вакцинацию большинства взрослого населения страны до конца текущего года. Об этом заявил в среду на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

"До конца года Украина получит более 47 млн доз вакцины от разных производителей. В частности, за средства государственного бюджета привезут 20 млн доз вакцины от компании Pfizer. Этого количества вакцин будет достаточно, чтобы выполнить задачу по полной вакцинации большинства взрослого населения Украины уже в 2021 году", - сказал премьер.

Для вакцинации на Украине применяют препараты американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, британско-шведской AstraZeneca, CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, а также вакцину американской компании Moderna.