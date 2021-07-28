В горах Дагестана сильные дожди разрушили мост

МАХАЧКАЛА, 28 июля. /ТАСС/. Сильные дожди в горах Дагестана привели к разрушению моста в Цумадинском районе республики, сообщила в среду ТАСС руководитель пресс-службы Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона Заира Гасанбекова.

"В Цумадинском районе республики в результате сильных дождей произошло разрушение мостового сооружения длиной 24 погонных метра. Мост находился на автодороге Агвали - Шаури - Кидеро. Погибших и пострадавших нет", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, движение автотранспорта организовано по временной схеме с устройством объездной дороги через с. Старое Сантлада.