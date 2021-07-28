Вернувшихся туристов оштрафовали в Москве на 18,9 млн рублей за невнесение теста на ковид

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Жителей Москвы, которые с 1 августа 2020 года вернулись из других стран и не предоставили данные о проведенном ПЦР-тестировании на коронавирус, оштрафовали на сумму более чем 18,9 млн рублей. Об этом сообщается в среду на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Уточняется, что в Москве ведется контроль за жителями, которые вернулись из других стран с 1 августа 2020 года. После прилета они должны сдать ПЦР-тест в аэропорту или любой другой лаборатории, а затем в течение трех дней внести результаты на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Всего ведомство направило 7 546 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении.

"Протоколы об административных правонарушениях в отношении 3 506 граждан направлены в районные суды. По результатам рассмотренных судами дел 1 512 гражданам присуждены штрафы на сумму 18 млн 917 тыс. 500 рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах и по ним назначены даты заседаний", - говорится в сообщении.

Требование о прохождении ПЦР-тестирования в течение трех дней со дня прибытия и внесении результатов исследования на Единый портал государственных и муниципальных услуг относится не только ко взрослым, но и к детям. Родители и их дети до получения результатов тестирования должны соблюдать режим самоизоляции дома. Как отмечается в сообщении, сейчас в Москве количество лабораторий, выполняющих исследования на COVID-19 методом ПЦР, увеличилось до 76.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 495 775 случаев заражения, из них 2 445 за последние сутки. Выздоровели 1 346 237 человек, умерли 25 398.