В Хакасии ужесточат ограничительные меры из-за ковида

ТАСС, 28 июля. Власти Хакасии введут дополнительные ограничительные меры в республике из-за пандемии коронавируса. Так, заселение граждан в гостиницы и санатории станет возможными только при наличии справки об антителах, сертификата о вакцинации или ПЦР-теста, сообщил в среду глава республики Валентин Коновалов во время общения с жителями в соцсетях.

"У нас будут внесены сегодня изменения в постановление [об ограничениях]. Несколько правила будут ужесточены", - сказал Коновалов.

С четверга будут полностью запрещены корпоративы, свадьбы и подобные мероприятия. С понедельника заселение граждан в отели, санатории и дома отдыха будет осуществляться по справке о наличии антител, сертификату о вакцинации, ПЦР-теста не старше 72 часов, на несовершеннолетних это требование не распространяется. Также вводится запрет на посещение детьми ТРЦ без сопровождения взрослых.

Коновалов также сообщил, что рекомендация по переводу не менее 30% сотрудников на дистанционный формат работы с четверга станет обязательной для работодателей. Исключение для работников, чье пребывание на рабочем месте является критически важным и необходимым или чья трудовая функция не предусматривает дистанционного формата. Организации торговли и сферы услуг должны принимать клиентов по предварительной записи.

С начала пандемии в республике выявлено 29,7 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, 25,9 тысячи пациентов выздоровели, 739 человек умерли.