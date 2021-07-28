В Алтайском крае к 85-летнему юбилею региона изменят герб

БАРНАУЛ, 28 июля. /ТАСС/. Герб Алтайского края, разработанный более 20 лет назад, изменят до конца 2022 года для того, чтобы внести его в Государственном геральдический регистр РФ - в настоящее время герб не может быть внесен в регистр из-за несоответствия требованиям Геральдического совета при президенте РФ, сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Негреев.

Герб региона разрабатывался в конце 90-х годов и был принят на сессии краевого совета народных депутатов в 2000 году. Он представляет собой щит, разделенный на две части: в верхней изображена доменная печь XVIII века, в нижней - большая колыванская ваза, которая хранится в Эрмитаже. Щит обрамлен венком золотых колосьев пшеницы, олицетворяющих сельское хозяйство как ведущую отрасль экономики края. В регистр герб не может быть внесен, в том числе из-за сочетания цветов, присутствия лент на колосьях, несоответствия формы: изображение чаши как символа края размещено ниже изображения печи как символа Барнаула.

"Герб края был принят довольно давно и в настоящий момент не соответствует требованиям Геральдического совета при президенте РФ и не может быть внесен в Государственный геральдический регистр РФ. В связи с этим он будет меняться. Думаю, к 85-летней годовщине края (будет отмечаться в 2022 году - прим. ТАСС) он поменяется, работа уже началась. Стоит задача, с одной стороны, привести герб в соответствие геральдическим требованиям для внесения в регистр, с другой - сделать так, чтобы он отражал уникальность именно Алтайского края как региона", - сказал пресс-секретарь.

Изменения, которые разработают и будут внесены в герб, также будут рассмотрены на сессии Алтайского краевого законодательного собрания. По словам Негреева, работа в этом направлении ужа начата, будут разработаны сразу несколько эскизов, соответствующих необходимым требованиям.

"На самом деле часть гербов муниципалитетов региона тоже не соответствуют геральдическим требованиям и в дальнейшем будут приводиться в порядок", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее намерение изменить герб высказала и администрация Барнаула. В мэрии создали общественную комиссию по внесению изменений в герб для его регистрации в геральдическом регистре. Это будет первое существенное изменение герба с момента его создания в 1846 году, сообщает пресс-служба администрации города. Необходимость внесения изменений в герб продиктована невозможностью внести в геральдический регистр герб и флаг Барнаула в их современном исполнении, так как в них нарушены требования геральдики - изображенный на гербе серебряный конь на зеленом поле в период 1846-1857 годов обозначал принадлежность Барнаула к Томской губернии.