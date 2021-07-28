Суд Лондона начал рассматривать иск Абрамовича к автору и издателю книги "Люди Путина"

ЛОНДОН, 28 июля. /ТАСС/. Высокий суд Лондона начал в среду рассмотрение иска, поданного российским предпринимателем Романом Абрамовичем и другими российскими бизнесменами на издательский дом HarperCollins, который выпустил весной 2020 года книгу "Люди Путина" (Putin's People), и на автора книги, бывшего московского корреспондента газеты Financial Times Кэтрин Белтон. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Помимо Абрамовича, иски в связи с публикацией книги подали еще три российских бизнесмена, а также компания "Роснефть". Как указывала газета The Daily Telegraph, Абрамович, бизнесмен Шалва Чигиринский и "Роснефть" подали иски как лично против Белтон, так и против издателя, в то время как совладелец "Альфа-Групп" Михаил Фридман и председатель совета директоров "Альфа-банка" Петр Авен - только против издательского дома. При этом издание уточняет, что Авен подал иск по причине нарушения защиты персональных данных, нежели чем клеветы.

Позиция адвоката

В среду королевский адвокат Хью Томлинсон, представляющий Абрамовича, Фридмана и Авена, заявил, что никакой координации в подаче иска между бизнесменами не было и что три истца обратились к нему "по случайному совпадению и совершенно независимо". "Никакой координации между истцами нет", - сказал он.

Томлинсон также отверг предположения, что речь идет об "атаке на свободу слова и общественный интерес, который представляет журналистика", назвав книгу Белтон "серьезной работой" по теме современной истории, которая, "к сожалению, повторяет небрежные неточности".

Томлинсон указал на конкретные выдержки из книги Белтон, которые послужили причиной для инициирования судебного разбирательства. В частности, адвокат назвал не соответствующими действительности утверждения журналистки о том, что Абрамович приобрел английский футбольный клуб "Челси" "по указанию российских властей".

Кроме того, он обратил внимание на "пассажи про кремлевского олигарха", которые, с точки зрения истцов, также не соотносятся с реальностью. Еще одной причиной для подачи иска, согласно Томлинсону, стало прозвучавшее в книге утверждение о том, что нефтяная компания "Сибнефть" была приватизирована якобы "с помощью" первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина. Как отметили представители Абрамовича, всего претензии бизнесмена касаются более 20 фрагментов из книги.

О процедуре рассмотрения

Как сообщила корреспонденту ТАСС представитель суда, несмотря на то, что все иски были поданы отдельно, рассматриваться они будут вместе.

Судья Высокого суда Лондона Аманда Триплз должна заслушать аргументы сторон, чтобы вынести свое решение, содержит ли в себе книга клевету на истцов или нарушения в защите персональных данных. Заседание будет двухдневным, а свое мнение судья должна высказать позднее.

Заявление Абрамовича

В марте Абрамович, поясняя причины, по которым он подал в суд, заявил, что автор книги и издательство распространяют ложную и порочащую его имя информацию. Книга "содержит ряд ложных и клеветнических утверждений", в том числе о приобретении футбольного клуба "Челси" и его деятельности, говорилось в заявлении Абрамовича, опубликованном на сайте принадлежащего ему клуба.

По словам миллиардера, данное решение далось ему нелегко, так как он не стремится к публичности и редко опровергает не соответствующие истине сообщения о своей жизни и бизнесе. Однако в данном случае он пришел к выводу, что содержание книги наносит существенный вред не только его деловой репутации, но и клубу. В заявлении также подчеркивается, что представители Абрамовича будут пытаться достичь внесудебного урегулирования спора и предоставили издательству информацию, опровергающую сведения, содержащиеся в книге.