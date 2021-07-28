Пункты вакцинации сотрудников турсферы откроют в частных клиниках Владимирской области

ВЛАДИМИР, 28 июля. /ТАСС/. Власти планируют открыть пункты вакцинации от коронавируса сотрудников туристической сферы Владимирской области на базе частных клиник. Об этом в среду по итогам встречи первого вице-губернатора Александра Ремиги с представителями гостиничного бизнеса сообщается на сайте администрации региона.

С 15 июля на территории Владимирской области вступили в силу ограничения, согласно которым размещение туристов в гостиницах и домах отдыха на территории возможно только при предъявлении сертификата о вакцинации от ковида или отрицательного ПЦР-теста.

"Главным инструментом для полного открытия отрасли может стать массовая вакцинация ее работников. Отельеры и представители региональной власти договорились к началу следующей недели сформировать списки персонала для проведения организованной прививочной кампании по территориальному признаку. Предварительно департамент здравоохранения провел переговоры с частными клиниками о развертывании дополнительных пунктов вакцинации. Достигнута договоренность с рядом владимирских и муромских медучреждений", - говорится в сообщении.

Как отметил Александр Ремига, отток туристов относительно 2019 года сейчас составляет 20-25%, за две недели, как действуют ограничения, он вырос на 15%. Для того, чтобы привлечь гостей в регион, власти проработают возможность проведения экспресс-тестов на ковид для приезжих туристов.

"Индустрия гостеприимства является ключевой составляющей сферы туризма. И для нашего региона, который принимает почти полтора млн туристов в год, эта отрасль крайне важна. Вместе с тем мы понимаем, что основной прирост заболеваемости складывается за счет приезжающих в наш регион, около 65% из них - гости из Москвы и Московской области. И мы не имеем права подвергать наших земляков опасности и игнорировать рекомендации Роспотребнадзора по предъявлению туристами ПЦР-тестов, QR-кодов о прохождении вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе. Наша задача - во взвешенном диалоге решить, какими путями будем двигаться, чтобы и не допустить вспышек ковида, и поддержать бизнес", - приводятся в сообщении слова Александра Ремиги.

Сейчас в регионе силами государственных медучреждений действуют 64 пункта вакцинации.

Как уточнили ТАСС в среду в департаменте здравоохранения Владимирской области, всего с начала пандемии в регион поступило более 235 тыс. доз вакцины. По состоянию на 28 июля первым компонентом вакцины привито 204,8 тыс. жителей Владимирской области. Второй компонент получили 154,3 тыс. жителей.