В КБР победителям школьных олимпиад и их педагогам будут присуждать премии главы региона

НАЛЬЧИК, 28 июля. /ТАСС/. Ежегодные премии будут присуждаться в Кабардино-Балкарии победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, регионального этапа всероссийской олимпиады школьников и республиканской олимпиады по родным языкам. Выплаты начнутся уже с этого года, соответствующий указ главы республики Казбека Кокова опубликован в среду на сайте главы субъекта.

"В целях оказания государственной поддержки обучающимся и педагогам образовательных организаций, стимулирования высоких достижений в учебе, интеллектуальной, творческой и профессиональной деятельности постановляю учредить ежегодные премии главы КБР победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, победителям регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, республиканской олимпиады по родным языкам и подготовившим их педагогическим работникам", - говорится в тексте.

Премии присуждаются за 2021 год и последующие годы. Так, победителям заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, а также подготовившим их педагогическим работникам предусмотрена премия в размере 50 тыс. руб., призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и педагогическим работникам - 25 тыс. руб. По 15 тыс. руб. получат победители регионального этапа всероссийской олимпиады школьников и республиканской олимпиады по родным языкам, а также подготовившие их педагоги.

Руководитель республики поручил кабмину обеспечить начиная с 2021 года выделение бюджетных ассигнований из республиканского бюджета КБР на финансирование расходов, связанных с учреждением премий, а также с их выплатой.