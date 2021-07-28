ОНФ пригласил детей проекта "Какая разница" в Петербурге в центр адаптивной верховой езды

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) пригласил воспитанников некоммерческой организации "Какая разница" в Санкт-Петербурге в реабилитационный центр адаптивной верховой езды "Новополье". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ОНФ.

Ранее на игровой площадке произошел конфликт между местной жительницей и воспитателями некоммерческой организации, которые гуляли с детьми с особенностями развития.

"У нас есть предварительная договоренность с центром "Новополье" об организации совместного досугового мероприятия для воспитанников некоммерческой организации "Какая разница" и всех желающих детей. Тем самым инклюзивность будет показана в том виде, в котором она и должна существовать", - сказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь, слова которого привели в пресс-службе.

Он отметил, что планирует встретиться с представителями управляющей компании жилого комплекса, на территории которой произошел инцидент, чтобы понять, как может быть улучшена доступность среды на территории квартала для всех детей.

26 июля на детской площадке одного из жилых комплексов в Санкт-Петербурге произошел конфликт из-за того, что одна из местных жительниц попыталась прогнать детей с особенностями развития с общей игровой зоны во дворе жилого комплекса. На территории того же комплекса располагается центр инклюзивных проектов "Какая разница", воспитанники которой, по словам местной жительницы, напугали ее внучку.