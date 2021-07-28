Премьер Чехии предложил поощрять привившихся от коронавируса отпуском

ПРАГА, 28 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в среду выступил с инициативой о поощрении привившихся от коронавируса работающих жителей страны двумя дополнительными днями отпуска. Об этом информировало Чешское телевидение .

Бабиш в пятницу предложит правительству принять соответствующее постановление, согласно которому прошедшие вакцинацию граждане, занятые в государственных структурах, получат два дополнительных дня отпуска. Премьер считает целесообразным распространить эту практику и на сотрудников коммерческих компаний. Власти обеспокоены снижением интереса жителей страны к вакцинации. Согласно опросам населения, 23% чехов не хотят прививаться.

В Чехии, население которой составляет около 10,7 млн граждан, за время пандемии общее число инфицированных коронавирусом достигло 1 673 017. Из них вылечились 1 639 698 человек. От осложнений умерли 30 362 жителя страны.

27 декабря 2020 года в стране началась вакцинация от коронавируса. Иммунизацию завершили 4 690 458 жителей. В Чехию поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американских фирм Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской компании AstraZeneca.