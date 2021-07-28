Ошибки при организации вакцинации в Болгарии привели к смерти 10 тыс. человек

СОФИЯ, 28 июля. /ТАСС/. Министр здравоохранения технического правительства Болгарии Стойчо Кацаров, отвечая на вопросы депутатов парламента страны, заявил, что ошибки, допущенные при организации кампании по вакцинации населения страны от COVID-19, привели к гибели около 10 тыс. человек.

"Болгария при организации вакцинации не дала приоритета гражданам старше 60 лет и людям с тяжелыми заболеваниями. По мнению экспертов, это привело к смерти около 10 тыс. пациентов во время второй волны пандемии, эти жизни могли бы быть спасены, ведь около 80% умерших были пожилые граждане", - заявил министр.

Также министр отметил существенную ошибку при заказе вакцин от COVID-19. Болгария предпочла заказать больше вакцины британско-шведской компании AstraZeneca в ущерб трем другим препаратам, одобренным для применения в ЕС (вакцины американских компаний Pfizer, Moderna и Janssen), и из-за задержки поставок до конца февраля смогла провести иммунизацию лишь около 200 тыс. человек.

В республике на данный момент полностью вакцинировано от коронавируса всего 16,2% населения, первую дозу вакцины получили 18,1% жителей, по этим показателям страна занимает последнее место в ЕС. С начала пандемии в Болгарии коронавирусом заразились более 424 тыс. человек, умерли более 18,2 тыс. В последние дни в стране отмечается медленный рост заболеваемости, за последние сутки медики зарегистрировали 200 новых случаев, что на семь больше, чем накануне. В больницах находятся 755 пациентов, из них 77 - в отделениях интенсивной терапии. В стране действует режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации, который в среду был продлен до конца августа