В Ираке фиксируется рекордный рост заболеваемости COVID-19

КАИР, 28 июля. /ТАСС/. Минздрав Ирака продолжает фиксировать рекордный суточный прирост заразившихся новым коронавирусом с момента начала пандемии. Как сообщает в среду новостной портал SHAFAQ News со ссылкой на ведомство, за минувшие 24 часа заболевание было подтверждено у 13 515 человек.

"Наши медицинские бригады за сутки зарегистрировали 13 515 новых случая заражения, 8 217 человек выздоровели, 66 умерли", - говорится в заявлении министерства. В нем также отмечается, что всего к настоящему моменту выявлено уже почти 1,6 млн заболевших, в том числе 18 484 с летальным исходом и более 1,437 млн выздоровевших (90,4%).

На протяжении июля в Ираке практически ежедневно фиксируются антирекорды как по заболеваемости, так и по смертности. Ранее представители Минздрава неоднократно предупреждали, что эпидемиологическая ситуация в стране чревата катастрофическими последствиями, в первую очередь из-за халатного отношения населения к болезни и мерам предосторожности.

Обстановка только ухудшилась после нескольких праздничных дней на прошлой неделе по случаю Ид аль-Адха (праздника жертвоприношения), которые традиционно сопровождались массовыми гуляньями и скоплениями людей в общественных местах. 20 июля власти страны ужесточили меры по борьбе с пандемией, в том числе вдвое сократив рабочее время госслужащих после праздника, за исключением учреждений здравоохранения, безопасности и электроснабжения.

В конце марта в Ираке началась кампания по вакцинации населения от COVID-19. Власти страны одобрили к применению вакцины от коронавируса производства китайской фирмы Sinopharm, американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведского производителя AstraZeneca. Кроме того, 4 марта Российский фонд прямых инвестиций объявил о регистрации иракским Минздравом вакцины "Спутник V".