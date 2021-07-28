Число рейсов электрички из Екатеринбурга в аэропорт увеличат из-за ремонта на автотрассе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Интенсивность движения электрички в аэропорт Кольцово из Екатеринбурга со 2 августа будет увеличена из-за реконструкции моста на ведущей в аэропорт трассе и возникновения пробок на ней. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Ремонт моста начали 12 июля, в связи с чем на въезде и выезде из города образовалась большая пробка. В тот же день губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обнаружил отсутствие рабочих на объекте, после чего глава Екатеринбурга Алексей Орлов дал указание ремонтировать мост круглосуточно. В свою очередь, Уральская транспортная прокуратура предложила на время ремонтных работ увеличить интенсивность движения электрички в Кольцово.

"По инициативе Уральской транспортной прокуратуры министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области во взаимодействии со Свердловской пригородной компанией и аэропортом Кольцово принято решение о запуске со 2 августа 2021 года дополнительных ежедневных рейсов электропоезда. Время курсирования определено с учетом времени наибольшего количества убывающих рейсов из международного аэропорта", - говорится в сообщении.

Власти Свердловской области поставили задачу завершить ремонт моста на Новокольцовском тракте до 1 сентября.