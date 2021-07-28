Студентов Мурманской области будут заселять в общежития после вакцинации от коронавируса

МУРМАНСК, 28 июля. /ТАСС/. Студенты и абитуриенты в Мурманской области смогут заселиться в общежития только при наличии сертификата о вакцинации против коронавируса либо справки о противопоказаниях к прививке, сообщили в среду в министерстве информации региона. Соответствующее постановление подписано главным санитарным врачом региона Леной Лукичевой, а подобные ограничения были предложены в связи с тем, что наибольший рост в июле по заражениям коронавирусом в Мурманской области приходится на молодежь в возрасте 18-29 лет.

"Студенты и абитуриенты колледжей и вузов Мурманской области смогут получить место в общежитии лишь при наличии сертификата о полном курсе вакцинации против коронавирусной инфекции. Исключение составят ребята до 18 лет и те, кто имеет медицинские противопоказания к прививке", - говорится в сообщении.

За июнь суточный показатель заразившихся коронавирусом в Мурманской области вырос почти в пять раз. К июлю суточное число заболевших достигло показателей января, когда в день фиксировалось более 200 новых случаев заболевания. Количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Мурманской области превысило 61 тысячу, всего зафиксировано 1 536 умерших. В среду в области выявили 254 заболевших.