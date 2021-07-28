В Pfizer заявили, что ревакцинация может усилить защиту от дельта-штамма до 100 раз

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Введение третьей дозы вакцины от коронавируса может усилить защиту от дельта-штамма до 100 раз. Об этом говорится в опубликованном в среду отчете компании Pfizer.

"Третья доза серьезно усиливает титры нейтрализации дельта-варианта. Оцениваемый потенциал - увеличение до 100 раз в нейтрализации дельта-варианта после введения третьей дозы", - указано в документе.

Помимо этого отмечается, что после введения третьей дозы вакцины у людей в возрасте от 18 до 55 лет количество антител возрастает более чем в пять раз, а у людей в возрасте от 65 до 85 лет - в 11 раз.

На прошлой неделе руководитель федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски заявила, что на дельта-штамм в настоящее время приходится 83% случаев заражения коронавирусом в США, что на 50% больше, чем в начале июля. Помимо этого, во вторник в ЦКПЗ сообщили, что люди, полностью вакцинированные от нового коронавируса, в редких случаях могут переносить его разновидность "дельта".