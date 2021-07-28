Около 200 тыс. жителей Урала стоят в очереди на вакцинацию от ковида

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Около 200 тыс. жителей регионов Уральского федерального округа (УрФО) ожидают в настоящее время своей очереди на вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев в видео, опубликованном в среду на сайте аппарата полпредства.

"Количество желающих вакцинировать растет. Очередность на данный момент по Уральскому федеральному округу - порядка 200 тыс. человек, [эти люди] готовы поставить прививки. Говорить о том, что мы стоим, а к нам никто не приходит в прививочный пункт, [не приходится]", - сказал полпред.

По словам Якушева, в УрФО на данный момент привито первым компонентом 2,9 млн человек, вторым компонентом 1,5 млн человек. Для достижения коллективного иммунитета ранее планировалось вакцинировать 60% взрослого населения округа, это 5,6 млн человек. Однако власти планируют вакцинировать уже 80% населения для противостояния новым штаммам коронавируса.

"Сейчас важна правильная организация, доставка вакцины, проведение вакцинации. Конечно, четкое отслеживание тех, кто поставил прививку, чтобы (понимать - прим. ТАСС), что приходит с ними, как они накапливают иммунитет, как антитела будут в дальнейшей держаться и уходить и так далее. В рамках Уральского федерального округа мы вместе с регионами договорились, что будем вести такую аналитику, накапливать эту информацию, чтобы потом правильно принимать управленческие решения", - отметил полпред.

Якушев также обозначил сложности в лечении пациентов, которые попали в стационар. Протоколы лечения, которые были выработаны за первые две волны ковида, сейчас не всегда подходят. Поэтому врачам иногда приходится корректировать план лечения индивидуально под каждого заразившегося.