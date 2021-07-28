Тюменские власти увеличили на 50% выплаты для внутридомовой газификации льготников

ТЮМЕНЬ, 28 июля. /ТАСС/. Выплаты для 43 льготных категорий граждан на приобретение внутридомового газового оборудования увеличены на 50% - до 60 тыс. рублей в Тюменской области. Об этом сообщается в среду на официальном портале органов госвласти региона.

"Сумма социальной поддержки на внутридомовую газификацию для граждан 43 льготных категорий увеличена в Тюменской области с 40 до 60 тысяч рублей. <…> Затраты на внутридомовое газовое оборудование по рыночным ценам составляют сегодня около 60 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

По словам заместителя губернатора Вячеслава Вахрина, после проведения газа к участку жителям надо приобрести и смонтировать газовые трубы, приборы учета, котлы, газовые плиты. Жители газифицированных населенных пунктов Тюменской области получат возможность бесплатного подключения к газовым сетям до конца 2022 года.

Кроме того, для малообеспеченных многодетных семей в регионе на данный момент предусмотрена субсидия в размере до 48 тыс. рублей на строительство отвода от уличного газопровода до земельного участка.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле этого года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 куб. м в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.