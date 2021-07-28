Попова заявила об отсутствии случаев передачи коронавируса от животного человеку

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Описанные случаи передачи коронавирусной инфекции от животного человеку до сих пор отсутствуют, сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день описанных случаев передачи болезни от животных человеку нет", - сказала она в прямом эфире в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе", организованной обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией #МыВместе.

Главный санитарный врач России вспомнила о ситуации на норковых фермах в Дании, где животные заразились мутировавшим коронавирусом. И считалось, что они могли передать этот вариант людям.

"Те мутации, которые были описаны в этом случае, не закрепились, и дальнейшего развития эта ветвь изменчивости вируса не получила", - отметила Попова.

Датское правительство приняло 4 ноября 2020 года решение об уничтожении на зверофермах всех 17 млн норок из-за опасности заражения людей мутировавшим коронавирусом. В конце декабря был принят закон, запрещающий разведение норок в стране до 31 декабря 2021 года. Коронавирус быстро распространился на норковых фермах в Дании, особенно сильно пострадали хозяйства Северной Ютландии.