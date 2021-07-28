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Пандемия COVID-19
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Попова заявила, что коронавирус в последние полгода стал активнее мутировать

По словам главы Роспотребнадзора, вирус становится гораздо более изменчив, чем год назад
Глава Роспотребнадзора Анна Попова Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Коронавирус в последние шесть месяцев мутирует интенсивнее, он стал более изменчивым. Об этом в среду заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Вирус неизвестный, мы не так давно его знаем, для того чтобы его полностью изучить, времени, конечно, прошло не так много. Тем более, он последние шесть месяцев так интенсивно мутирует, он становится гораздо более изменчив, чем то, что мы наблюдали еще год назад", - сказала она в прямом эфире в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе", организованной обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией #МыВместе.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 195,3 млн человек, более 4,1 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 195 232 случая заражения, выздоровели 5 547 529 человек, умерли 156 178. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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