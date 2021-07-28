СБУ разрешила четырем российским группам выступить на фестивале в Тернополе

КИЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) не нашла оснований для запрета российским группам Louna, "Порнофильмы", Wildways и Anacondaz выступать на украинском музыкальном фестивале под названием "Файне мисто" в Тернополе. Об этом заявил в среду спикер СБУ Артем Дехтяренко.

"Проверка законности пребывания на территории Украины и пересечения границы российскими гражданами, которые принимают участие в фестивале "Файне мисто", завершилась 27 июля. Оснований для запрета находиться на Украине российским группам нет", - приводит его комментарий издание "Украинская правда".

Речь идет о четырех российских группах - Louna, "Порнофильмы", Wildways и Anacondaz. Музыкальный фестиваль "Файне мисто" начался 28 июля в Тернополе и продлится до 1 августа.

Ранее мэр Тернополя Сергей Надал попросил СБУ проверить информацию о российских музыкантах на предмет наличия оснований для запрета их выступлений. Поводом для обращения стало заявление местной ячейки "Правого сектора" (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) с призывом отказать российским группам в участии в фестивале.

Российская панк-группа "Порнофильмы" уже выступала на тернопольском фестивале в 2017 и 2018 годах, а коллектив Wildways в 2019 году.

В августе 2015 года Украина впервые опубликовала список деятелей культуры, которые "создают угрозу нацбезопасности" страны. Сейчас в нем 204 человека, в том числе такие деятели российской культуры, как Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Александр Розенбаум, Валентина Талызина, Наталья Варлей, Лев Лещенко, Зураб Церетели, Михаил Боярский. Этот перечень периодически пополняется. Всем попавшим в него деятелям культуры запрещен въезд на Украину.