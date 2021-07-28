Попова заявила, что все ПЦР-тесты на коронавирус в России достоверны

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Все используемые в России ПЦР-тесты для выявления коронавируса достоверны. Об этом в среду сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Все ПЦР-тесты в РФ дают совершенно достоверные результаты", - сказала она в прямом эфире в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе", организованной обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией #МыВместе.

Она также сообщила, что Россия с мая 2020 года входит в пятерку стран-лидеров по охвату тестированием на новую коронавирусную инфекцию.

"Мы уже давно, с мая прошлого года, уже больше года, постоянно входим в пятерку стран по охвату тестированием на миллион, на 100 тыс. [человек] в интенсивном показателе. Мы не делаем мало тестов, мы постоянно видим, что происходит в популяции. Мы стараемся максимально быстро выявить всех, кто болеет, даже если у них еще нет симптомов, оказать им помощь и изолировать от окружающих", - сказала она.

Попова также отметила, что успех страны в борьбе с коронавирусом в первую очередь обусловлен объединением усилий всех слоев общества. "Главное в нашей победе все-таки в системе управления, мы умеем это делать, у нас это получилось. Даже в самые высокие пики заболеваемости у нас суточная заболеваемость была меньше, чем в целом ряде стран Европы", - сказала она.