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РКН заявил, что аккаунты в соцсетях ФБК и "штабов Навального" также подлежат блокировке

В социальных сетях размещались призывы к осуществлению экстремистской деятельности и массовым беспорядкам, уточнили в Роскомнадзоре

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор с понедельника, 26 июля, ограничил доступ к информационным ресурсам, связанным с работой запрещенных в РФ "Фонда борьбы с коррупцией", "Фонда защиты прав граждан" (ФЗПГ) и общественного движения "Штабы Навального", а также аффилированных аккаунтов в соцсетях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

"Согласно требованию Генеральной прокуратуры РФ ограничению доступа подлежат сайты и аккаунты в социальных сетях перечисленных экстремистских организаций, их региональных подразделений и организаторов", - сказали в пресс-службе, отвечая на запрос о причинах выдвинутого Роскомнадзором требования к Twitter о блокировке аккаунта юриста ФБК Любови Соболь.

На указанных сайтах и страницах в социальных сетях, уточнили в Роскомнадзоре, размещались призывы к осуществлению экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, участию в мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, а также призывы оказать финансовую поддержку упомянутым организациям.

Согласно действующему законодательству за распространение материалов организаций, деятельность которых признана экстремисткой и запрещена, предусмотрена уголовная ответственность.

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