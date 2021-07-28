На Кубани запустили первый в России бот о наличии вакцины от коронавируса и очередях

КРАСНОДАР, 28 июля. /ТАСС/. Специалисты разработали и запустили в Краснодарском крае первый в России чат-бот на площадке Telegram, где можно получить информацию о наличии вакцины от коронавируса в прививочных пунктах региона и очередях в них, сообщила в среду пресс-служба администрации Краснодарского края.

"На Кубани запустили автоматический чат-бот, который информирует о наличии вакцины и примерных очередях в прививочных пунктах. Сегодня состоялась презентация первой в России платформы "Вакцина здесь!". Она охватывает все пункты вакцинации региона", - говорится в сообщении.

Уточняется, что бот создан на платформе Telegram и доступен по ссылке @vac23_bot, кроме информации о наличии вакцины и очередях, бот предоставляет адрес выбранного пункта вакцинации, номера телефонов, где можно получить консультацию и поможет проложить маршрут к пункту в навигационной программе. По данным администрации, бот предоставляет информацию о ситуации на 332 пунктах вакцинации в крае, сведения для его обновления собираются волонтерами несколько раз в день.

Бот был разработан региональным министерством здравоохранения совместно с Центром управления регионом, департаментом информационной политики края и волонтерами регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия".

"Одной из целей работы Центров управления регионами является выстраивание понятной и эффективной коммуникации между населением и органами власти. Телеграм-бот "Вакцина здесь!" - уникальная разработка и первый подобный сервис в стране. Это пример простого и удобного решения одной из наиболее актуальных задач сегодняшнего дня", - приводит пресс-служба слова руководителя Центра управления регионом Юрия Шевченко.

По данным оперативного штаба региона, по состоянию на среду за сутки зарегистрирован 261 случай COVID-19, всего за время пандемии - 58 259. Выздоровели 46 992 человека, умерли - 4 107. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 87 человек, еще шесть - на экстракорпоральной мембранной оксигенации.